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'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' Projesi İle Ersun Yanal Urfa'ya Geliyor!

Eski Milli Takım Teknik Direktörü Ersun Yanal, 'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' projesinin startını 2 Şubat 2018'de Urfa'da verecek.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:02
'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' Projesi İle Ersun Yanal Urfa'ya Geliyor!

ERSUN YANAL 1 ŞUBAT'TA URFA'DA OLACAK...

Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor gibi üst düzey takımlarda görev yapan eski Milli Takım Teknik Direktörü Ersun Yanal, 'Dünyada ve Türkiye’de Futbol' projesi ile 2 Şubat'ta Urfa'ya gelecek. 

Bucaspor Futbol Akademi Başkanı İbrahim Ülgen’in girişimi ve öz verili çalışmalarıyla olgunlaşan projeyi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Kültür Turizm Daire Başkanlığı Gençlik Spor Eğitim Müdürlüğü organize ediyor.

'Dünyada ve Türkiye’de Futbol' panelinin başkanlığını Murat Şahin Şahanoğlu yaparken, Ersun Yanal ve Bucaspor Futbol Akademi Başkanı İbrahim Ülgen de katılımcı olarak yer alacak.

2 Şubat 2018'de gerçekleşecek olan panelde başlıca konular ise; 'Futbolda Alt Yapı', 'Kulüplerin Alt Yapı İle İlgili Neler Yapabileceği' ve 'Dünya futbolunda ve Türkiye’de Neler Olmalıdır?' olacak. Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşmesi planlanan 'Dünyada ve Türkiye’de Futbol' projesinin, bir sonraki ayağı ise Diyarbakır'da olacak. 

Son Güncelleme: 18.01.2018 17:28
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