Dünyaca Ünlü İsimden Cristiano Ronaldo Eleştirisi!

Cristiano Ronaldo tartışılmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu son dönemlerde tartışmaların odak noktası haline geldi. Juventus'un anı gündem maddesi haline gelen Cristiano Ronaldo İtalyan devinin Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elendiği maçtan sonra tartışmaların odağı, eleştirilerin hedefi oldu. Cristiano Ronaldo’yu eleştiren diğer bir isim ve dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello oldu. Ronaldo eleştiren teknik direktör Fabio Capello, ‘’ Ronaldo iyi bir oyuncu ancak defansif oyunlardan sıkılmış durumda ve geri gelmiyor. Artık modern takımlarda işler böyle yürümüyor’’ ifadelerini kullanarak eleştiride bulundu.

Juventus'un yıldızı, Porto yenilgisinden sonra ard arda gelen eleştirilerden sıkılmış olsa gerek. Golcü futbolcu Ronaldo bu sefer de dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello da defansif anlamda takıma katkı sunamadığı için eleştiri odağı oldu.

Diğer yandan, açıklamasına devam eden teknik direktör Fabio Capello, Juventus'un ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo için şu ifadeleri kullandı. Cappello Cristiano Ronaldo'nun savunma için yardıma gitmediğini söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti, ‘’ Ronaldo iyi bir oyuncu ancak defansif oyunlardan sıkılmış durumlar ve geri gelmiyor. Artık Modern takımlarda işler böyle yürümüyor top kaybedilenler herkes geri koşmalı’’ açıklamasını yaptı.

Juventus'un yıldız isimlerinden, Salvatore Schillaci yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sezon sonunda takımdan ayrılacağını ifade etti. Yaz transfer sezonunda Cristiano Ronaldo başka bir takıma geçebilir. Schillaci, son 16 turund, Juventus, Porto'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Juventus'ta top oynayan Cristiano Ronaldo'da, böylece eleştirilerin odak noktası haline geldi. Ayrıca, Ronaldo'nun yapılan eleştirilerden dolayı bu karar verdiği biliniyor.

Schilacci, Juventus'un kontör yenilmesine tek suçlusu Cristiano Ronaldo gibi gösterildiğini ve futbolcunun kötü maçlar çıkarabileceğini ifade ederken Ronaldo'nun yaz sezonu transferler yeni takım bulmakta zorlanacağını sanmadığını da dile getirdi.