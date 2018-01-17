Dünya yıldızı Ronaldinho futbolu bıraktı

37 yaşında olan Ronaldinho'dan futbolseverlere üzücü haber geldi.Dünya futbolunun en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve bugüne kadar sayısız başarılara imza atan Brezilya'lı yıldız Ronaldinho'nun futbolu bıraktığı öğrenildi.Ronaldinho'nun abisi emekliliği doğruladı ve büyük bir vedaya hazırlandıklarını söyledi.

Ronaldinho'nun abisi Roberto Asis, Ronaldinho'nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını, O Globo'ya açıkladı:

"Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası'nın ardından, belki Ağustos'ta, olması gerektiği gibi görkemli."

"Brezilya, Avrupa ve Asya'da organizasyonlar yapacağız. Brezilya Milli Takımı ile de çalışacağız."

Son olarak Brezilya ekiplerinden Fluminense’den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda oynamayan Ronaldinho futbolu bıraktıktan sonra müzikle profesyonel olarak ilgilenmek ve açtiği futbol okullarına konsantre olmak istediğini söyledi.