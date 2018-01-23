Dünya yıldızı Robinho resmen Sivasspor'da...

Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerin formasını giyen yıldız futbolcu, Sivasspor tercihini yapmadan önce Yiğido'da görev almış Roberto Carlos ve Cicinho'yu da arayarak şehirle ve ülkeyle ilgili bilgi aldı. .

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho İstanbul'a geldi..Robinho, sabah uçağıyla Sivas'a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek..

Alex de Souza, Sivasspor'a transfer olan vatandaşı Robinho'ya sosyal medya hesabından başarılar diledi. Kaptan, "Başarılar Robinho" diye yazdı..