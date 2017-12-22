Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda !

Athletico Madrid'in yıldız futbolcusu Nico Gaitan'ın menajeri Jose İribarren'den açıklama geldi..Devre arasının gelmesiyle Fenerbahçe'de transfere hız verildi.Fenerbahçe'nin gündeminde olan Atletico Madrid'in sol kanat oyuncusu Nico Gaitan'ın. olduğu öğrenildi.Transfer ile ilgili olarak konuşan İribarren, "Türkiye'den beni arayan çok kişi oldu. Temaslar var; ancak henüz ortaya net bir durum çıkmadı. İlerleme sağlanırsa daha net konuşuruz" dedi

Nico Gaitan'ın menajeri Jose İribarren , "Nico, teklifin iyi olması durumunda ocakta Atletico'dan ayrılacak. Oyuncunun çok sayıda talibi var. Türkiye de seçeneklerden bir tanesi. .." diye konuştu.

Gaitan'ın Türkiye'ye gelmesi halinde Fenerbahçe'de forma giyeceği öğrenildi.

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