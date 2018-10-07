Dünya Serbest Dalış Şampiyonası sona erdi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 3. Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen CMAS 3. Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası, son gün yarışları ve Kaş Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Altı gün süren şampiyonada 6 dünya ve 4 Türkiye rekoru kırıldı. Şampiyonada Türk sporculardan ilk üç dereye giren olmadı.

Kaş Cumhuriyet Alanı'ndaki ödül törenine Kaymakam Ulaş Akhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ruhi Bektaş, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, CMAS yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri, sporcular ve Kaşlılar katıldı.

Konuşmaların ardından şampiyonada dereceye giren sporculara madalya, belge ve hediyelerini verildi.

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