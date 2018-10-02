Dünya şampiyonu güreşçi omuzlarda taşındı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kilogramda altın madalya kazanan milli sporcu Arif Özen, memleketi Denizli Acıpayam'da coşkuyla karşılandı.

Denizli ve Türkiye'nin gururu olan genç sporcu, memleketine dönüşte çiçeklerle karşılanıp omuzlarda taşındı. Arif Özen, kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadığını söyleyip, bu duygunun paha biçilemez olduğunu belirtti. Şampiyonada Türk halkının dualarını hissettiğini söyleyen 20 yaşındaki milli sporcu, kendisini karşılayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da, milli sporcuyu yürekten tebrik ettiğini, yaşattığı mutluluğu olimpiyatlara taşıyacağına inandığını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

