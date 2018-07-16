Dünya Kupası’nı kazanan Fransa’ya çılgın Gelir!

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Hırvatistan’ı 4-2 yenerek şampiyonluğa uzanan Fransa, tarihinde ikinci kez dev kupayı müzesine götürdü. Şampiyonluk sonrası Fransa halkı sokaklara dökülürken, Fransız futbolcular da galibiyeti doyasıya kutladı. Fransa Milli Takımı, kazandığı bu şampiyonluk sonrası FIFA’dan hatırı sayılır bir gelir elde etti.

Daha önce ülkesinde düzenlediği 1998 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fransa, Rusya’daki zaferinden sonra FIFA’dan 170 milyon TL para ödülünün de sahibi oldu. Fransa Futbol Federasyonu, futbolculara kişi başı 1.7 milyon TL prim verileceğini duyurdu. Diğer finalist Hırvatistan 125 milyon TL ödül kazanırken, dünya üçüncüsü Belçika 107 milyon TL’yi kasasına koydu. İngiltere ise 98 milyon TL ödül kazandı.Öte yandan Fransa’nın şampiyonluğu, Didier Deschamps için ayrı bir anlam ifade ediyor. Didier Deschamps, Dünya Kupası'nda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan üçüncü isim oldu. 1998'de Fransa'da kaptan olarak kupayı kaldıran Deschamps dün de teknik adam olarak bu başarıyı yaşadı ve Brezilya'dan Mario Zagallo ile Almanya'dan Franz Beckenbauer'in ardından bunu gerçekleştiren üçüncü isim oldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 11:25