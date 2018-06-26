Dünya Kupası gruplarında gol yemeyen tek takım Uruguay

Galatasaraylı Muslera, grup maçlarının tamamında forma giyip kalesini gole kapatan tek isim oldu İSTANBUL,() 2018 FIFA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında maçlar sona ererken, Hırvatistan'ın İzlanda'dan gol yemesiyle birlikte turnuvada...

Dünya Kupası gruplarında gol yemeyen tek takım Uruguay

Galatasaraylı Muslera, grup maçlarının tamamında forma giyip kalesini gole kapatan tek isim oldu

İSTANBUL,()

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında maçlar sona ererken, Hırvatistan'ın İzlanda'dan gol yemesiyle birlikte turnuvada gol yemeyen tek takım Uruguay oldu.
Dünya Kupası A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselen ve B Grubu ikincisi Portekiz ile eşleşen Uruguay, 3 maçında da kalesini gole kapatan tek takım konumunda. Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kalesini korduğu Uruguay, ilk maçında Mısır'ı ve ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 1-0, son maçında ise Rusya'yı 3-0 mağlup ederek +5 averaj ve 9 puan ile birlikte son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
TÜM MAÇLARDA OYNAYIP GOL YEMEYEN TEK İSİM MUSLERA
Uruguay, A Grubu'nda oynadığı 3 maçta da gol yemezken, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan file bekçisi ise Fernando Muslera oldu. Galatasaray'da forma giyen Muslera, tüm grup maçlarında forma giyip gol yemeyen tek kaleci olmayı başardı.

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