Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi

- Fatih Erdin gümüş madalya kazandı

- Soner Demirtaş dünya beşincisi oldu

BUDAPEŞTE () - Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü, bugün yapılan müsabakalar ile son buldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gün sona ererken Türkiye, Fatih Erdin ile gümüş madalya kazandı. Serbest stil 86 kiloda finalde Amerikalı David Morris Taylor'a 12-2 mağlup olan Fatih Erdin, gümüş madalya kazandı.

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ise bronz madalya maçında Özbek rakibi Bekzod Abdurakhmonov'a 3-2 yenilerek dünya beşincisi oldu. 2-0 önde olduğu maçta son anda 2 puan veren Soner mücadeleyi kaybetti.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda heyecan, yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.