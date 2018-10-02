Dünya Barış Kupası Kuşadası'nda başlıyor

Seyfi GÜL / FOÇA, ()

GELENEKSEL olarak ekim ayının ilk haftasında Aydın Kuşadası'nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü 4 Ekim Perşembe günü başlayacak. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiyeti (KKTC), Romanya gibi ülkelerden takımların yer aldığı turnuvada bu yıl ilk kez 50 yaş üstü takımlar da mücadele edecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başlama vuruşunu yapacağı organizasyonda 21 takım mücadele edecek. Dünya Barış Kupası 3. Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası, 7 Ekim Pazar günü yapılacak finallerle tamamlanacak.