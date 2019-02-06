Doğantez: "Bucaspor yükselişe geçecek"

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda oynadığı 3 maçı da kaybedip 15 puanla dibe demir atan Bucaspor'da Teknik Direktör Tolga Doğantez, bu hafta Serik Belediyespor deplasmanında kara bulutları dağıtacaklarını söyledi., Ara dönemde kadroya dahil olan 10 yeni oyuncunun idmanlarda yer aldığını ifade eden Doğantez, "Maça kadar yapacağımız çalışmalarda hangi yeni futbolcuların sahaya çıkacağını göreceğiz. Futbolcularımızın bir kısmı tamamen hazır bir kısmına ise zaman gerekiyor. Günde çift idman yaparak kadromuzun uyum yakalaması için çabalıyoruz. Bizim için çok zor bir hafta olacak. Serik Belediyespor maçını kazanıp moral bulmalıyız. Ardından adaptasyon sorununu çözeceğiz ve takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" dedi.