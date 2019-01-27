Diyarbekirspor - Turgutluspor: 2-2

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()-

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Serkan Ergün, Tunay Ateş, Murat Güçlü,

DİYARBEKİRSPOR: -Ali Alper- Fikret, (Dk. 79 Vedat ), Gökhan, Fahri, Emre Tosun, Serdar, Taner (Dk. 46 Aykut ), Raşit, Aytaç, Mustafa, Serhat Zübeyr (Dk. 57 Hakan),

TURGUTLUSPOR: Mahmut- Emre, Kadir, Fatih, Melih (Dk. 55 Fatih Ergen ) (Dk. 80 Fatik Çakır), Güner, Tayfun, Zihni, Mehmet, Yusuf (Dk. 73 Salim), Necmi,

GOLLER: Dk. 4 Mustafa, Dk. 82 Emre Tosun (Diyarbekirspor), - Dk.13 Güner, Dk. 45 Yusuf (Turgutluspor),

SARI KARTLAR: Fikret, (Diyarbekirspor), Yusuf, Zihni, (Turgutluspor),

KIRMIZI KART: Dk. 88 Emre Tosun (Diyarbekirspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynanan 19'uncu hafta maçında Diyarbekirspor, sahasında Turgutluspor ile 2- 2 berabere kaldı.

4’üncü dakikada Raşit’ın güzel pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Serhat Zübeyr, topu bekletmeden sağ kanattaki Mustafa’ya aktardı. Mustafa gelişine sert vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1- 0

13’üncü dakikada Turgutluspor adına kazanılan serbest atıştan kaleyi yoklayan Güner’in savunmaya çarpan topu filelere gitti: 1- 1

18’inci dakikada Serhat Zübeyr’in şık ara pasında hareketlenen Taner, iki futbolcuyla mücadele halinde olmasına rağmen kaleyi yokladı. Kaleci Mahmut iki hamlede topu kontrol etti.

45’inci dakikada Diyarbekirsporlu Gökhan yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi yokladı. Üst direkten topla buluşan Turgutlusporlu Zihni topu Yusuf’un önüne yuvarladı. Yusuf yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra yerden bir vuruşla Lalecinin kapattığı köşeden filelere gönderdi:1-2

82’nci dakikada Diyarbekirspor Vedat Budak ile soldan köşe atışı kullandı. Vedat’ın ceza alanına ortasına kalabalık Turgutlu savunması arasında topa yükselen Emre tosun güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

88'inci dakikada Emre Tosun kendisine tekme atan Turgutlusporlu futbolcuya tokat attığı için kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.



(FOTOĞRAFLI)