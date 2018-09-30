Diyarbekirspor - Payasspor: 2-0

Selim KAYA / DİYARBAKIR ()

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Harun Pekyürek (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx), Saffet Gurur (xx), Emre Tosun (xx), Özgür (xx), Mustafa (xx), Sedat (xx) (Dk. 55 Gökhan Ünver xx), Umut (xx) (Dk 88 Ahmet x), Gökhan Köse (xx), Emre Pehlivan (xx) (Dk. 70 Aykut xx), Fikret (xx), Tolga (xx)

PAYASSPOR: Suphi (xx), Onur (xx), Kemal Samet (xx) (Dk. 63 Furkan x), Yener (x), Koray (x), Gökhan (x) (Dk. 70 Fevzi Can x), Ekrem (x), Hayri (x), Deniz (x), Aykut (x), Tevfik (x) (Dk. 81 Ender x)

GOLLER: Dk. 71 Gökhan Köseoğlu, Dk. 90+5 Aykut (Diyarbekirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Feyzi Can (Payasspor)

SARI KARTLAR: Sedat, Aykut (Diyarbekirspor - Yener, Furkan (Payasspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynanan maçta Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Payasspor'u Gökhan Köseoğlu ve Aykut Çift'in kaydettiği gollerle 2-0 yendi.

12'nci dakikada Diyarbekirsporlu Mustafa'nın sağdan ceza alanına gönderdiği topa arka direkte yükselen Tolga'nın sert kafa vuruşunda top az farkla üsten dışarı çıktı.

14'üncü dakikada şık hareketlerle Diyarbekirspor ceza alanına giren Payassporlu Ekrem'in şık vuruşunu kaleci Gökhan uzanarak karşıladı.

44'üncü dakikada Payaspor bir kez daha Ekrem ile geldi. Sol kanattan ceza alanına giden Ekrem'in arka direğe doğru havalandırdığı topa Yener uzanarak kafayı vurdu. Top direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

64'üncü dakikada Emre Pehlivan uzaktan kaleyi yokladı. Top üsten dışarı çıktı.

71'inci dakikada sol taraftan atak yapan Diyarbekirsporlu Mustafa, Furkan tarafından ceza yayı üstünde düşürüldü. Kazanılan serbest atışı kullanan Gökhan Köseoğlu, nefis bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

77'nci dakikada Payassporlu Fevzi Can, topu kaptırdığı Umut'a sert bir müdahalede bulundu ve direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+5'inci dakikada Diyarbekirspor kalecisi Gökhan uzun bir degaj yaptı. Payas kalecisi topu ıska geçti, pozisyonu yakından takip eden Aykut, topu boş kaleye yuvarlayarak skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Diyarbekirspor maçı 2-0 kazandı.

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