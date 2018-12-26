Diyarbekirspor'da 8 futbolcuyla yollar ayrıldı

Selim KAYA/DİYARBAKIR-() -



TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta ilk devreyi 25 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Diyarbekirspor, 8 futbolcuyla yollarını ayırdı.

İlk yarı değerlendirmesi yapan takımın yönetim kurulu, oyunculardan Gökhan Yenigün, Tugay Adamcıl, Emre Pehlivan, Aziz Ceylan, Erman Taşkın, Sefacan Taşkolu, Gökhan Ünver ve Selman Sevinç ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti. 24 Aralık’tan bu yana kendi tesislerinde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenman gerçekleştiren Diyarbekirspor'da, 31 Aralık akşam antrenmanından sonra oyunculara izin verileceği belirtildi.



(FOTOĞRAFLI)