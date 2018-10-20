Diyarbakır Gençlik Festivali'nde şöhretler maçının galibi beyaz takım

Diyarbakır'da düzenlenen 'Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali' kapsamında organize edilen 'Şöhretler Karması' maçı, Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de izlediği maçta, Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-3 yendi.

Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmasının ardından Diyarbakır Stadyumu'nda Şöhretler Karması maçı oynandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başlayan maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Yattara, Fatih Şahin, Ayhan Akman, Tugay Kerimoğlu ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın formasını giydiği Kırmızı Takım; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Semih Şentürk, Ali Tandoğan, Hamit Altıntop ve Hakan Ünsal'ın da yer aldığı Beyaz Takım ile karşılaştı.

Şöhretler Karması maçında goller peş peşe geldi. Ahmet Dursun ile Beyaz Takım 1-0 öne geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı Takım adına fileleri havalandırarak durumu 1-1'e getirdi. Hamit Altıntop, Beyaz Takım'ı attığı golle 2-1 öne geçirdi. Ardından Hasan Kabze röveşata golü ile skoru 3-1 yaptı. Beyaz Takım'da bu kez sahneye Semih Şentürk çıktı, fark 3'e çıktı. Kırmızı Takım'da yer alan Ayhan Akman'ın golüyle skor 4-2 oldu. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, topu ağlara göndererek Beyaz Takım'ı 5-2 öne geçirdi. Kırmızı Takım'da Faruk Atalay skoru belirleyen golü attı: 5-3.

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