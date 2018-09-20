Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

ZAGREB /
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetecek. Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin'in üstleneceği maçın 4'üncü hakemi Harry Lennard olacak.
İki takımın ilk 11'i şöyle;
FENERBAHÇE: Harun Tekin; Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı; Mehmet Topal, Eljif Elmas; Alper Potuk, Yassine Benzia, Aatif Chahechouhe; Michael Frey
DINAMO ZAGREB: Livakovic, Dani Olmo, I. Hajrovic, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Theophile-Catherine, Stojanovic, Sunjic, Dilaver, Orsic