Diego Lugano, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

İSTANBUL () - Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, "Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar benim için son derece güzeldi. Fenerbahçe, Türkiye'nin her zaman en iyisidir, en büyüğüdür. Bunu nereye gidersem gideyim anlatıyorum. Burası benim ikinci evim" dedi.

Beşiktaş maçını izlemek için geldiği Türkiye'de 5 yıl formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret eden ve Can Bartu Tesisleri'nde başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları ziyaret eden Lugano, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"BURAYLA İLGİLİ HEP GÜZEL ŞEYLER HATIRLIYORUM"

Türkiye'de uzun yıllar geçirdiğini söyleyen Diego Lugano, "Burayla ilgili hep güzel şeyler hatırlıyorum. Burada çok güzel izler bıraktığıma inanıyorum. Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar benim için son derece güzeldi. Futbolun dinamiği gereği her zaman buraya gelip ziyaret edemiyorsunuz. Ama ben şu anda burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Şu anda futbolun dinamiğinin biraz daha farklı bir tarafındayım. Sao Paulo'nın Sportif Direktörlüğü görevini yürütüyorum. Bu görevi yürüttüğüm için biraz daha fırsat bulabildim ve buraya geldim. Hem Sao Paulo ile Fenerbahçe'nin arasındaki ilişkilerin biraz daha iyi bir noktaya gelmesi, bu ilişkileri daha yakın bir hale getirebilmek için ve Fenerbahçe'nin Güney Amerika futboluyla ilişkilerini daha güzel bir noktaya getirebilmek için sohbetlerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

"DERBİNİN ADRENALİNİ BİR KEZ DAHA HİSSEDECEĞİM"

Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin çok büyük maçlar olduğunu belirten Lugano, "Yarın derbinin adrenalini bir kez daha hissedeceğim. O atmosferi yaşayacağım. Çok büyük bir derbi olduğunu biliyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım Fenerbahçe için güzel bir akşam olur. Fenerbahçe Türkiye'nin her zaman en iyisidir, en büyüğüdür. Bunu nereye gidersem gideyim anlatıyorum. Burası benim ikinci evim. 6 yıl sonra ilk defa dün Kadıköy'e ayak bastım. Kadıköy'ün çimlerindeydim. O stresi hissettim. Sanki zaman hiç geçmemiş gibi hissettim. O stada gitmek size o atmosferi fazlasıyla hissettiriyor. Yarın büyük bir derbi olacak. Her derbi önemlidir. Her derbinin son derece büyük anlamı vardır. Fenerbahçe yarın bu akşamlardan birine çıkacak. Oyuncuların farkında olduğunu görüyorum. Fenerbahçe yeni bir sezona başladı ve galibiyete çok fazla ihtiyacı olan bir dönemden geçiyor. Sao Paulo'da kendi sahasında ateşli taraftarı önünde oynayan bir takım. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Her iki takım da çok büyük benzerlik gösteriyor. Taraftarlar arkasında olacaktır. Onların desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum. Bu şekilde Fenerbahçe'nin istediğine ulaşacağı bir akşam olacağına inanıyorum" dedi.

"BURAYA GELME AMACIM SAO PAULO - FENERBAHÇE İLİŞKİLERİNİ YAKINLAŞTIRMAK"

Ali Koç'a başarılar dilediğini kaydeden Uruguaylı yıldız, "Buraya gelme amacım kesinlikle onlara neler yapmaları gerektiğini anlatmak değil. Başkanla da konuştum. Daha çok Sao Paulo'yla Fenerbahçe'nin ilişkilerini nasıl yakınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz bunlar üzerine görüştük. Bu yeni değişim sürecinde başlarılar diledim. Kulüp değişim sürecinde ve bu süreç her zaman zorludur. İnsanların sabra ihtiyacı var. Fenerbahçelilerin bunu bilmesi gerekiyor. Her zaman sancılı geçer değişim süreçleri. Fenerbahçe zamanla skorları almaya başlayınca bu yol güzel bir yol haline gelecektir. Fenerbahçe özlediği, istediği başarılara muhakkak ulaşacaktır. Umuyorum Fenerbahçe güzel günleri hep birlikte yaşar" diye konuştu.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN HAYATIMIN BİR PARÇASI OLACAK"

Fenerbahçe'nin kendisinin hayatında her zaman önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Lugano, şöyle konuştu: "Ben belki göstermiyorum ama duygularını son derece yoğun yaşayan bir insanım. Nostaljik bir insanım. Geçmişe gitmek beni duygulandıran bir durum. Belki dışarıdan fazla göstermiyorum ama gerçekten öyle. Buraya geldim, bu insanları gördüm ve beni fazlasıyla duygulandırdı. Bir yandan da şunu düşündüm; demek ki burada güzel şeyler yapmışım, iyi izler bırakmışım, herkesin bana nasıl kucak açtığını gördüm. Fenerbahçe her zaman hayatımın bir parçası olacak. Fenerbahçe'ye her zaman yakın olma gayreti içerisinde olacağım. Bu ilgiyi görmek beni son derece mutlu ediyor. Fenerbahçe her zaman benim için ayrı bir yeri olan kulüp olarak kalacak."

Diego Lugano, başkan Ali Koç'a üzerinde isminin yazılı olduğu imzalı Sao Paulo forması takdim etti. Sarı lacivertli futbolculara başarılar dileyen Lugano ardından tesislerden ayrıldı.

