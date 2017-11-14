Didier Drogba'dan futbolseverleri üzecek haber !

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen ve bir dünya markası olan Didier Drogba futbolculuk karriyerini noktalayağını açıkladı.Şuanda Amerika'nın Phoenix Rising takımında forma giyen dünya yıldızı 2018 yılında futbolculuk kariyerine son vereceğini açıkladı.Galatasaray'daki performansı ve saha içersindeki liderliği ile taraftarların sevgilisi haline gelen Drogba'dan üzücü haber geldi ..

DİDİER DROGBA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Didier Drogba , Galatasaray ile Süper Kupa ve Emirates Kupası ve Lig şampiyonluğu kazandı.

2012/2013 - Süper Lig - 13 Maç 5 gol 6 asist 1013 dakika

2012/2013 - Şampiyonlar Ligi - 4 maç 1 gol 0 asist 360 dakika

2013/2014 - Süper Lig - 24 maç 10 gol 4 asist 1969 dakika

2013/2014 - Şampiyonlar Ligi - 8 maç 2 gol 3 asist 659 dakika

2013/2014 - Türkiye Kupası - 3 maç 1 gol 0 asist 209 dakika

2013/2014 - TFF Süper Kupa - 1 maç 1 gol 0 asist 120 dakika

Toplam: 53 maç - 20 gol - 13 asist - 4330 dakika

Didier Drogba , Fransa basınına yaptığı açıklamalarda ; "Gelecek sezon benim için son olacak. Herkesin durması gereken bir zaman vardır. Futbol oynamak harika ama artık 39 yaşındayım ve bu performansımı etkiliyor." ifadelerini kullandı.



