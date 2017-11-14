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Didier Drogba'dan futbolseverleri üzecek haber !

Şuanda ABD'de Phoenix Rising'de kariyerini devam ettiren Didier Drogba'dan şoke eden haber geldi ..Drogba 2018 yılında aktif futbol hayatına son vereceğini açıkladı.

14 Kasım 2017 Salı 15:07
Didier Drogba'dan futbolseverleri üzecek haber !

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen ve bir dünya markası olan Didier Drogba futbolculuk karriyerini noktalayağını açıkladı.Şuanda Amerika'nın Phoenix Rising takımında forma giyen dünya yıldızı 2018 yılında futbolculuk kariyerine son vereceğini açıkladı.Galatasaray'daki performansı ve saha içersindeki liderliği ile taraftarların sevgilisi haline gelen Drogba'dan üzücü haber geldi ..

DİDİER DROGBA'NIN GALATASARAY KARİYERİ 

Didier Drogba , Galatasaray ile  Süper Kupa ve Emirates Kupası ve Lig şampiyonluğu kazandı.

2012/2013 - Süper Lig - 13 Maç 5 gol 6 asist 1013 dakika
2012/2013 - Şampiyonlar Ligi - 4 maç 1 gol 0 asist 360 dakika

2013/2014 - Süper Lig - 24 maç 10 gol 4 asist 1969 dakika
2013/2014 - Şampiyonlar Ligi - 8 maç 2 gol 3 asist 659 dakika
2013/2014 - Türkiye Kupası - 3 maç 1 gol 0 asist 209 dakika
2013/2014 - TFF Süper Kupa - 1 maç 1 gol 0 asist 120 dakika

Toplam: 53 maç - 20 gol - 13 asist - 4330 dakika

Didier Drogba , Fransa basınına yaptığı açıklamalarda ; "Gelecek sezon benim için son olacak. Herkesin durması gereken bir zaman vardır. Futbol oynamak harika ama artık 39 yaşındayım ve bu performansımı etkiliyor." ifadelerini kullandı.


 

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