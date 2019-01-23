Diabate: "Sivasspor'da aile ortamı buldum"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - Demir Grup Sivasspor'un devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Diabate: "Sivasspor'u, Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü'ye sordum. Burada aile ortamı buldum" dedi.

Demir Grup Sivasspor, pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman toplu koordinasyon hareketleri ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı. Antrenmana futbolcular tam kadro katıldı.

"AİLE ORTAMI BULDUM"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor'un devre arasında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Fousseni Diabate, Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, " Sivasspor ailesine katılmaktan gerçekten çok mutluyum. Aile diyorum çünkü burada sıcak bir ortam buldum ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım beni kampta iyi karşıladılar. Güzel bir atmosfer ve sıcak bir ortam vardı. Hem idman içerisinde, hem de idman dışında çok güzel bir ortam var" diye konuştu.

"SİVASSPOR'U ÇAĞLAR'DAN ÖĞRENDİM"

Demir Grup Sivasspor'a gelmeden önce takım arkadaşı Çağlar Söyüncü'den bilgi aldığını ifade eden Diabate "Hedeflerim takıma en fazlasını vermek. İlk önce takımın hedeflerini düşünmek. Bireysel hedef olarak dersek çok gol atmak tabi ki ve gol atmak için elimden geleni yapacağım. Trabzonspor'a karşı çok iyi çalışacağız. Gerçekten büyük bir maç olacak, büyük bir mücadele olacak. Evimizde oynayacağız ve taraftarları üzmemek için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor'u, Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü'ye sordum. Sivasspor'la alakalı bilgileri ondan aldım. Ayrıca internetten de araştırdım. Bir takım araştırmalarım oldu" ifadelerini kullandı. Sezon sonu yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorulması üzerine Diabate "Buraya kiralık olarak geldim. Sezon sonu koşulları görelim. neden olmasın" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

-Diabate'nin açıklaması

(FOTOĞRAFLI)