Derya Can, Salda Gölü'nde dünya rekoru deneyecek

SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, tatlı suda sabit ağırlık kategorisinde dünya rekoru denemesini Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü'nde deneyecek.

Son olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2. Kaş Başka Serbest Dalış Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan, 3. Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası'nda 4 yeni Türkiye rekoru kıran ve Dünya Şampiyonası'nda 2 dünya beşinciliği kazanan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, tatlı suda dünya rekoru deneme çalışmaları yaptığını açıkladı. Daha önce bu alanda kimsenin dünya rekoru denemediğini kaydeden Derya Can, rekor denemesini Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde yapacağını aktardı.

Derya Can, "Uzun süredir üzerinde ekibimle birlikte çalıştığım bir proje var. Dünyada kimsenin denemediği tatlı suda dünya rekorunu kırmak istiyorum. Bu rekorumu Türkiye'nin en derin gölü olarak bilinen, en derin noktası 196 metre olan Salda Gölü'nde denemek istiyorum. Amacım, Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan dünyadaki ender güzelliklerden biri olan Salda Gölü'ne dikkati çekmek. Yapacağım rekor denemesi ve kıracağım yeni bir dünya rekoruyla Salda Gölü'nü dünya ve Türkiye'de dalış için çekim merkezi olmasını istiyorum" dedi.

Tatlı suda yapacağı rekor denemesinin sabit ağırlık dalında olacağını vurgulayan Derya Can, "Kaç metreye dalacağımı sonra açıklayacağım. Türkiye'de ve dünyada tatlı suda derin dalış rekorunu bugüne kadar deneyen olmadı. Ekip olarak uzun süreden beri bu proje üzerinde çalışıyorduk. Eylül ayında resmi başvurumuzu yaptık. Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası sonrasında kamuoyuna açıklamaya karar vermiştik. Ana sponsor bulunduğu takdirde kasım ayı başlarında dünya rekoru denememizi Burdur'daki Salda Gölü'nde deneyeceğiz. Rekoru kıracağıma inanıyorum" diye konuştu.

