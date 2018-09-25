Derbinin sevkleri belli oldu

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında iki takım taraftarlarının da neden olduğu çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle her iki takımın da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu BAKARY KONE'nin 21.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BURSASPOR Kulübü'nün 21.09.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MATIC FINK'ın 22.09.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi EKREM ANAMUR'un 22.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."