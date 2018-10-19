Derbi öncesi taraftarlardan dostluk mesajı

ANTALYA, () - AYTEMİZ Alanyaspor'un Şimşekler, Kale Arkası ve Yörükler taraftar grubu liderleri ve yardımcıları, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek Antalyaspor maçı öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Aytemiz Alanyaspor taraftar grup temsilcileri, 21 Ekim Pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor- Antalyaspor maçı öncesi kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Grup liderleri, aynı şehrin iki kardeş takımının mücadelesinin saha içinde olduğu gibi tribünlerde de tam anlamıyla centilmenlik örneği sergileyeceğini ifade etti.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise iki takımın taraftarlarının da dostluk mesajları vererek örnek bir tavır sergilediklerini kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, "Taraftarlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Taraftar temsilcilerimizin bu maç öncesi centilmenliği ön plana çıkarmak için yaptıkları hazırlıklar bizi memnun etti. Türkiye'ye centilmence ve iyi bir mücadele izleteceğimizi düşünüyorum" dedi.

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