Derbi Öncesi Beşiktaş’tan Son Dakika Forma Kararı!

İki dev bugün Vodafone Park’ta karşı karşıya geliyor. Nefesler tutuldu. Hayranlarını şimdiden heyecanlandıran iki takımın da maç için hazırlıkları tamamlandı. Fakat Beşiktaş tarafından son dakika forma değişikliği geldi! Derbiye dair tüm ayrıntılar ve daha fazlası haberimizde…

Galatasaray ile yapacağı bu akşamki maça hazırlanan Beşiktaş’tan son dakika haberi geldi! Kar yağışı sebebi ile son dakika forma değişikliğine gitti!

Süper Lig’in 19.haftası gelirken Beşiktaş kendi sahasında rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Hayranlarını ekranlara kitleyecek iki takımın derbisi ise bu akşam 19.00’da başlayacak.

Heyecanlı derbi içinse iki takımda tüm hazırlıklarını tamamladı. Dersi öncesi ise Beşiktaş kar yağışı nedeniyle forma değişikliğine gitti!

Taraftarların imzası olan beyaz forma ile Beşiktaş’ın sahaya çıkması bekleniyordu. Fakat bunda bir değişiklik oldu. İstanbul’da meydana gelen yoğun kar yağışı sonucunda takımın maça çubuklu forma ile çıkması kararı alındı.

Yönetim tarafından alınan karar ise şu şekilde açıklandı;

Beşiktaş Yönetimi, Vodafone Park’ta yer alacak derbi maçında önce Adidas iş birliği yapılan “Beşiktaş Aşkına İmza At” projesi ile birlikte imzalanan formalar ile maça çıkılmasına karar verdiğini açıklamış fakat yoğun kar yağışı ve olumsuz hava durumları nedeniyle maç esnasında oyuncuların çubuklu forma ile sahaya çıkması kararının alındığını açıkladı.

Açıklamanın ardından ise Beşiktaş Aşkına İmza At kampanyasından imzalanan formaların hangi maçta giyileceği ise ileriki günlerde tekrar bildirileceği açıklandı.

BJK GS MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de ise nefesler kesildi dev derbi için hazırlıklar başladı. Liderlik mücadelesine devam eden iki takım bugün karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi ve saati de en çok konuşulan konulardan biri oldu.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 19.haftasında karşı karşıya gelen iki devin maçı bugün saat 19.00’da olacak. Maçı ise hayranlar Bein Sports ekranlarından izleyebilirler.