Denizlispor, Yücel İldiz ile anlaşmaya vardı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getirdi.

İstanbul'da başkan Mustafa Üstek ile bir görüşme yapan tecrübeli hoca Yücel İldiz'in, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. 65 yaşındaki Yücel İldiz daha önce Eskişehir, Giresunspor, Karabük, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Orduspor ve Samsunspor'u da çalıştırdı.

2000-2001 sezonunda Malatyaspor, 2009-2010 sezonunda Karabükspor'u Süper Lig'e çıkaran İldiz, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Başkan Mustafa Üstek ise camiaya hayırlı olmasını diledi.