Denizlispor, Yücel İldiz ile anlaşmaya vardı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getirdi. İstanbul'da başkan Mustafa Üstek ile bir görüşme yapan tecrübeli hoca Yücel...

Denizlispor, Yücel İldiz ile anlaşmaya vardı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getirdi.
İstanbul'da başkan Mustafa Üstek ile bir görüşme yapan tecrübeli hoca Yücel İldiz'in, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. 65 yaşındaki Yücel İldiz daha önce Eskişehir, Giresunspor, Karabük, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Orduspor ve Samsunspor'u da çalıştırdı. 
2000-2001 sezonunda Malatyaspor, 2009-2010 sezonunda Karabükspor'u Süper Lig'e çıkaran İldiz, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Başkan Mustafa Üstek ise camiaya hayırlı olmasını diledi.

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