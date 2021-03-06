Denizlispor Yeni Malatya mücadelesinde gergin dakikalar!

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Yeni Malatyaspor'u kendi sahasında konuk etti. Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor karşısında 3-2'lik bir galibiyet kazandı. Yukatel Denizlispor'da golleri Hadi Sacko, Recep Niyaz ve Hugo Rodallega kaydetti. Yeni Malatyaspor'da ise golleri Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan attı.

Gerginlik yaşandı

Yeni Malatyaspor forması giyen Zeki Yavru, Yukatel Denizlispor'da top koşturan Veton Tusha'ya sert bir müdahalede bulundu. Bunun üzerine Zeki Yavru'nun oyundan alındığı görüldü. Protokol tribünde yer alan bir kişinin, Zeki Yavru'ya seslenerek, "Terbiyesiz!" dediği görüldü. Söz konusu kişi, Zeki Yavru'nun zamanında Yukatel Denizlispor'un ekmeğini yediğini belirterek, yaptığının ayıp olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Zeki Yavru'nun çok sinirlendiği fark edildi. Zeki Yavru, daha parasını bile alamadığını belirterek, kendisine bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma!" dedi. Bunun üzerine Arda Kardeşler tarafından Zeki Yavru'ya sarı kart gösterildi. Antrenörler ve takım arkadaşları, Zeki Yavru'yu zar zor sakinleştirebildi. Bunun üzerine Zeki Yavru'nun soyunma odasına gittiği görüldü.

Zeki Yavru, Yukatel Denizlispor'da top koşturmasının ardından Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağlamıştı.

Taraftarlar "Yönetim istifa" dedi

Yeni Malatyaspor taraftarları, söz konusu mağlubiyetin ardından öfkelendi. Küme düşme riskine sahip olan Yeni Malatyaspor'un taraftarları sokaklara akın etti. Taraftarlar, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile yönetimin istifasını talep etti. Gevrek'e paraların nerede olduğunu soran taraftarlar, Yeni Malatyaspor'un peş peşe gelen mağlubiyetlerinden yönetimi sorumlu tuttu. Taraftarlar, kötü idare yüzünden küme düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Slogan attıkları görülen taraftarlar, Gevrek ile yönetimin istifa etmesi için çağrıda bulundu.