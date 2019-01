Denizlispor'un rotası Süper Lig

Deniz TOKAT / DENİZLİ,() -

SPOR Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Denizlispor'da takımın başında çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Yücel İldiz, başarılarının sırrının disiplinli ve çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Süper Lig'den 2010 yılında düştükten sonra 9 sezondur 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulamayan, son 4 yılda 3 kez 2. Lig'e düşmekten kıl payı kurtulan Denizlispor'u yıllar sonra şampiyonluk yarışına sokan Yücel İldiz, "Süper Lig'e çıkma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Ligde 39 puanla direkt Süper Lig hattında bulunan, en yakın rakibine şimdiden 7 puan fark atan yeşil-siyahlılarda başarının en büyük mimarlarından olan İldiz, rehavete kapılmayacaklarını belirtti.

Kariyerinde daha önce 1'inci Lig'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Yücel İldiz, "Oyuncu grubumla birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz günlerde biraz sıkıntılı bir dönem vardı ama kendimize göre bir oyun planı ayarlayıp bunu sahaya yansıttık. Oyunumuzu da giderek geliştirdik. Başarımızdaki en önemli etmenlerden birisi de seyircimiz. Bizi inanılmaz derecede ateşlediler. Mental anlamda futbolcularımız da biz de çok iyi duruma geldik. Başarımızın sırrı çok çalışmak ve birbirimize inanmaktan geçiyor. Şu anda şampiyonluk yolunda kenetlenmiş durumdayız. Başarı için futbolda olması gereken her şey şu an bizde var. Birlik ve bütünlüğümüz üst seviyede. Bu da sahaya olumlu şekilde yansıyor" dedi.

İkinci yarıda zor maçlar oynayacaklarını ancak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan İldiz, "Çok ciddi şekilde ayaklarımız yere sağlam basarak, disiplinli bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Süper Lig'e çıkma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. İkinci yarıya da Gazişehir Gaziantep maçını kazanarak başladık. Kazanarak devam etmemiz lazım. Bütün hedefimiz bir üst lige çıkmak. Daha önce ekonomik ve kadro açısından olumsuzluklar konuşuluyordu. Şu an maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Camia birleşince olumsuzluklar ortadan kalktı. Hedef takım haline geldik ve her takım bizden puan almak istiyor. Eğer başarıyı yakalamak istiyorsanız, zorlukları da aşmak zorundasınız. Biz bu zorlukları aşacak güçteyiz" diye konuştu.

