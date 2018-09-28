Denizlispor'un konuğu Elazığspor

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SPOR Toto 1. Lig'de son 2 maçını üst üste kazanıp Play-Off hattına tırmanan Denizlispor, yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi Özgüç Türkalp yönetecek. Bilet fiyatları gold ve VIP tribün 75, kapalı B üst ve D üst 25, kapalı A ve E üst ile A alt 15, maraton ve misafir tribünler ise 10 TL olarak açıklandı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bozüyük Vitraspor'u da 1-0 yenip eleyen Horoz, ligde 6 maçta 10 puan topladı. Elazığspor'un ise 4 puanı bulunuyor. İyi bir hava yakaladıklarını söyleyen Teknik Direktör Osman Özköylü, kazanıp çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

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