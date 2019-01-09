Denizlispor'un gözü Süper Lig'de

Ankaragücü'nde Nijeryalı golcü Lanre Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'ı renklerine bağlayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Denizlispor gözünü Süper Lig'deki futbolculara çevirdi.

Listesinde yer alan Balıkesirsporlu orta saha Sedat Şahintürk transferini şimdilik askıya alan yönetimin aceleci davranmayacağı bildirildi. Asbaşkan Ali Fırat en acil noktalara takviye yaptıklarını belirterek, "Kehinde ve Oğuz Yılmaz'ı takıma kazandırdık. Zorlu bir süreç oldu ama çözdük. Kanat oyuncusu konusunda çok aceleci değiliz. Süper Lig'den boşa çıkacak oyuncuları bekliyoruz" dedi.

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Denizlispor, Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı özel maçı tek golle kaybetti. Teknik direktör Yücel İldiz sahaya as kadrosunu sürerken, Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyet golünü yeni transfer Robin Yalçın attı. Denizlispor, Antalya'daki ilk hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Gümüşhanespor'u 3-2 yenmişti. Takımın performansından memnun olan İldiz, "İkinci yarı zorlu bir maraton bizi bekliyor. Antalya kampını çok iyi şekilde geçireceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

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