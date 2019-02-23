Denizlispor şampiyonluk aşkına

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de haftalardır liderlik koltuğunu bırakmayan Abalı Denizlispor, yarın şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Osmanlıspor'u zirvedeki kritik maçta ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak final niteliğindeki karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Taraftarın stadı yine tıklım tıklım doldurması beklenirken bilet fiyatları gold ve VIP tribün 100, kapalı B ve D üst 35, kapalı A ve E üst ile kapalı A ve E alt 25, maraton 15, kale arkası ve misafir seyirci tribünü ise 10'ar TL olarak belirledi. Denizli'de cezalı Abdülkerim forma giyemeyecek.

Ligdez 47 puanı bulunan Denizlispor, 44 puanlı takipçisini ağırlarken takımda sezon başında görev yapan eski teknik patronu Osman Özköylü'ye de rakip olacak. Son mağlubiyetini 6 Ekim'de Özköylü yönetiminde Ümraniyespor'dan alan yeşil-siyahlı ekip, ardından göreve gelen Yücel İldiz döneminde 14 maçtır hiç yenilmedi. Horoz bu periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Denizli'den ayrıldıktan sonra Osmanlıspor'la anlaşan Osman Özköylü de yeni takımıyla mağlubiyet yüzü görmedi. Son 9 maçını kazanıp zirve ortağı olan Osmanlı, Özköylü yönetiminde 11 maçı 10 galibiyet, 1 beraberlikle geçti.

Moral depoladı

DENİZLİSPOR, Osmanlıspor maçı öncesi kampa girerken yöneticilerle birlikte akşam yemeğinde moral depoladı. Takıma güvendiklerini söyleyen Başkan Ali Çetin, Osmanlıspor'u yenip şampiyonluk yarışında 6 puanlık avantaj yakalamayı istediklerini belirterek, "Şehrin bize inancı tam. Bugünlere kolay gelmedik ve liderliği bırakmak istemiyoruz. Süper Lig yolunda zorlu engellerden birini bu hafta aşarak hedefimize yürüyeceğiz. Yolun sonu şampiyonluk" dedi. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, futbolcuların maça çok iyi konsantre olduğunu ifade ederek, "Kazanacağımıza inanıyorum. Aksi bir sonuç düşünmek dahi istemiyorum. Bu maç için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Seyircimizin de desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.



DENİZLİSPOR

Stachowiak - Furkan, Alperen, Oğuz, Kerem Can, Deniz, Aissati, Ziya, Recep, Burak, Mehmet Akyüz