Denizlispor'la Balıkesir arasında Oğuz Yılmaz krizi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -

Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Yılmaz, iki kulüp arasında krize neden oldu. Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, transfer nedeniyle Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz'e sitem etti. İldiz ise açıklamaları hayretle dinlediğini belirterek, "Biz etik kuralları biliriz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayız. Kulübümüz, Oğuz transferinde oyuncunun mukavelesi fesih olduğu anda devreye girmiş ve transfer o şekilde gerçekleşmiştir" dedi. Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, İldiz'e sitem ederken kulüp olarak zor bur süreçten geçtiklerini, futbolu düşünebilecek bir kamp geçirmediklerini söyledi.

BULAK: "ETİK DEĞERLERİ KORUMAK LAZIM"

Mali anlamda zor günler geçirdiklerini ifade eden Bulak, 16 oyuncularını kaldığını ve transfer yapamadıklarını anlattığını belirtti. Boluspor'a, Adana Demirspor'a, Gençlerbirliği'ne ve Gazişehir Gaziantep'e teşekkür eden Bulak, Denizlispor ve Yücel İldiz için aynı şeyleri söyleyemeyeceğini ifade etti. Bulak, "Sorunlardan faydalanmak isteyenler oyuncuların yakasını bırakmıyor. Bizim oyuncularımızı rahat bıraksınlar. Etik değerleri korumak lazım" diye konuştu.

İLDİZ: "OYUNCUYA TEKRAR TEKRAR SORDUM"

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, Giray Bulak'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Bulak'ı hayretle dinlediğini belirten İldiz, Oğuz Yılmaz'ın kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra takıma transferinin gerçekleştiğini ifade etti.

Hiçbir kulübü zor durumda bırakmayacaklarını vurgulayan İldiz, "Oyuncu kampımıza geldiğinde kulübü ile mukavelesini feshetmiş ve takımı ile helalleştiğini söylemiştir. Ben oyuncuya tekrar tekrar sordum, kendisi Giray Bulak ile helalleştiğini açık ve net olarak yineledi. Biz etik kuralları biliriz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayız. Kulübümüz, Oğuz transferinde oyuncunun mukavelesi fesih olduğu anda devreye girmiş ve transfer o şekilde gerçekleşmiştir. Tekrar söylüyorum Giray kardeşimizdir, severim ama sanırım olaylar kendisine yanlış aksettiriliyor. Etik değerlere her zaman dikkat etmişimdir, bu meslek hayatım boyunca bu şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN 100 BİN TL

Almanya'da gerçekleştirilen Heimtex Tekstil Fuarı'na katılan Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, eski başkanlardan Zafer Katrancı, AK Parti Milletvekili Şahin Tin ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'la birlikte kulüp için 100 bin TL bağış topladı. Bir Alman tekstil firmasının sahibi Bernhild Möller ile görüşen Denizli'nin kurmayları, 50 bin TL bağış aldı. Denizlili tekstilci Fevzi Uslu da kulübe 50 bin TL bağış yaptı. Almanya'dan gelen desteğin kentte iş adamlarına örnek olması gerektiğini belirten Kaan Şanlıkan, "Yönetim olarak ciddi mesai harcıyoruz. Bu birlikteliğin sonu şampiyonluk olmalı. Tüm bağış yapanlara yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum" dedi.