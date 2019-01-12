Denizlispor kampı yenilgiyle bitirdi

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, Antalya kampının son gününde Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la oynadığı özel maçı 2-1 kaybetti. Yeşil-siyahlılar müsabakanın 15'inci dakikasında Recep Niyaz'ın attığı golle devreyi 1-0 galip tamamladı. Denizli, 51'de Vedat Muric ve 77'de Eren'in gollerine engel olamadı.

Denizlispor'un Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ise mücadelenin ikinci yarısında ilk kez yeşil-siyahlı formayı giydi. Denizlispor, Antalya kampında oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Gümüşhanespor'u 3-2 yenip, Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olmuştu. Kampı noktalayan Ege ekibi, pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacak.

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