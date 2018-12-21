Denizlispor - İstanbulspor: 1-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ali Tuna (xx), Cemil Tunç (xx)

DENİZLİSPOR: Stachowiak (xxx) - Alperen (xx), Furkan (xxx), Abdulkerim (xx), Keremcan (xxx), Deniz (xx), Aissati (xxx), Recep (xxx) (Dk. 87 Cihan), Ziya (xxx) (Dk. 83 Burak Altıparmak), Burak Çalık (xx) (Dk. 78 Tisdell x), Mehmet Akyüz (xx)

İSTANBULSPOR: Alperen (x) - Wellington (xx), Etoga (x), Duhan (xx), Asım (x) (Dk. 73 Muhsin x), Ali (x) (Dk. 65 Muhammet x), Onur (xx), Cajic (x), Clesio (xx), İbrahim (x) (Dk. 79 Halil x), Perovic (x)

GOL: Dk. 56 Recep (Denizlispor)

SARI KART: Muhammet (İstanbulspor)

Spor Toto 1'inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 3-2 yenen Denizlispor ilk yarının son haftasında İstanbulspor’u evinde tek golle geçip tırmanışını sürdürdü: 1-0. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 56'ncı dakikasında sahneye çıkan Recep Niyaz kafayla fileleri sarsarken, yeşil siyahlılar devreyi 36 puanla 2'nci sırada bitirdi. İstanbulspor ise 19 puanda kalıp devreyi orta sıralarda tamamladı.

10'uncu dakikada Aissati’nin ortaladığı topa Ziya kafayı vurdu. İstanbulspor kalecisi Alperen meşin yuvarlağı kontrol etti.

21'inci dakikada sağ taraftan gelişen Denizlispor atağında Ziya ceza alanına ortaladı, Recep Niyaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

40'ıncı dakikada Cajic’ten kaptığı topla ceza sahasına giren Ziya rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttı. Ancak Ziya’nın şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.

54'üncü dakikada Etoga’dan kaptığı topla ceza sahasına giren Mehmet Akyüz’ün şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

56'ncı dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ tarafta topla buluşan Ziya’nın ortasında Recep Niyaz kafayı vurdu, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-0.

76'ncı dakikada Muhammet’in kullandığı köşe atışında Perovic kafayı vurdu. Savunmadan seken topu Clesio tamamlamak istedi ancak İstanbulspor pozisyonu değerlendiremedi.

84'üncü dakikada ceza sahasına yapılan ortada Cajic kafayı vurdu, top kaleci Stachowiak’ın bakışları arasında yandan auta çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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