Denizlispor İldiz'le ilk maçta

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SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hattındaki Denizlispor, yeni teknik patronu Yücel İldiz yönetimindeki ilk maçta yarın Afjet Afyonspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Horoz'da sakatlığı süren Tisdell dışında eksik yok. Bilet fiyatları gold ve VIP tribün 75, kapalı B üst ve D üst 25, kapalı A ve E üst ile A alt, maraton ve misafir tribünler ise 10 TL olarak açıklandı. Ligde sezona verilen milli maç arasından önce üst üste 3 galibiyetle 4. sıraya kadar tırmanan yeşil-siyahlı ekip, Ümraniyespor'a deplasmanda 3-0 yenildikten sonra Teknik Direktör Osman Özköylü'yle yollarını olaylı bir şekilde ayırmıştı.

DENİZLİSPOR

Stackhowiak - Alperen, Taha Can, Cenk, Kerem Can, Deniz, Burak Altıparmak, Ziya, Aissati, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz