Denizlispor- Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? 5 Nisan

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım Emre Belözoğlu idaresinde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor ve sıralamada 2. sıraya yükselmek için elinden geleni yapıyor. 2005 yılından bu zamana kadar Fenerbahçe karşısında galibiyete alamayan Denizlispor, yıllardır süregelen durumu değiştirebilmek için yoğun çaba sarf edecek. Heyecanlı bu maçın detayları haberimizde, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 32.Haftasında sarı-lacivertli takım Denizlispor’u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım için bu karşılaşma oldukça önem taşıyor. Fenerbahçe ile Denizlispor, kıyasıya bir rekabet içerisinde olacak. Fenerbahçe’nin yeni Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı- lacivertli takımın başında ilk kez maçına çıkacak. 2 maçtır mağlubiyet alan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Galatasaray'ın önüne geçerek 2. sıraya yerleşecek. 16 yıldır Fenerbahçe karşısında galibiyet alamayan Denizlispor yarınki karşılaşmada rakibine İstanbul'da sürpriz yapmanın peşinde olacak. Hakan Kutlu idaresinde olacak Denizlispor öğrencileri, zafer için yarın elinden gelen her şeyi yapacak.

Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Nisan Pazartesi günü oyuncak olan maç Ülker Stadı’nda gerçekleşecek ve saat 19.00’da başlayacak olan heyecanlı karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır olarak belirlendi. Heyecanlı maç beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, Denizlispor ile karşılaşmasında son 9 maçın 8’ini kazandı, Sarı-lacivertli takım, Denizlispor ile ligde yapmış olduğu son 9 maçın 8’inde sahadan galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında 2-2 berabere kaldığı Denizlispor ile sonrasında 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021’de oynadığı karşılaşmaların 8’ini kazanarak sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takım ile Denizlispor arasında 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma ise tekrardan beraberlikle sonuçlandı. Yarın oynanacak maç, Fenerbahçe için liderliğe giden yolda taşlara kaldırabilme özelliğine sahipken Denizlispor içinde ligde kalmanın avantajlı yolu olacak.