Denizlispor- Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? 5 Nisan

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u konuk edecek. Maça dair merak edilen, , Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevabı haberimizde.

Denizlispor- Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? 5 Nisan

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım Emre Belözoğlu  idaresinde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor ve   sıralamada 2. sıraya  yükselmek için elinden geleni yapıyor.  2005 yılından  bu zamana kadar  Fenerbahçe karşısında galibiyete  alamayan Denizlispor,  yıllardır süregelen durumu  değiştirebilmek için yoğun çaba sarf edecek.  Heyecanlı bu maçın detayları haberimizde, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 32.Haftasında sarı-lacivertli takım Denizlispor’u konuk edecek.  Sarı-lacivertli takım için bu karşılaşma oldukça önem taşıyor. Fenerbahçe ile Denizlispor,  kıyasıya bir rekabet içerisinde olacak. Fenerbahçe’nin  yeni Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı- lacivertli takımın başında ilk kez maçına çıkacak. 2 maçtır  mağlubiyet alan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılması  durumunda Galatasaray'ın  önüne geçerek  2. sıraya yerleşecek.  16 yıldır Fenerbahçe karşısında galibiyet alamayan Denizlispor  yarınki karşılaşmada  rakibine İstanbul'da sürpriz yapmanın peşinde olacak. Hakan Kutlu  idaresinde olacak Denizlispor öğrencileri,  zafer için yarın elinden gelen her şeyi yapacak.

Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Nisan Pazartesi günü  oyuncak olan maç Ülker Stadı’nda  gerçekleşecek ve saat 19.00’da başlayacak  olan heyecanlı karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır  olarak belirlendi.  Heyecanlı maç beIN SPORTS HD 1'den  canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, Denizlispor ile karşılaşmasında son 9 maçın 8’ini kazandı, Sarı-lacivertli takım, Denizlispor ile ligde  yapmış olduğu son 9 maçın 8’inde sahadan galibiyet  ile ayrıldı.  Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında  2-2 berabere kaldığı  Denizlispor ile sonrasında 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021’de oynadığı  karşılaşmaların 8’ini kazanarak  sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takım ile Denizlispor arasında 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma ise  tekrardan beraberlikle sonuçlandı.  Yarın oynanacak maç,  Fenerbahçe için liderliğe giden yolda taşlara kaldırabilme özelliğine sahipken Denizlispor içinde ligde kalmanın avantajlı  yolu olacak.

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