Denizlispor'dan hayati puan

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattındaki direkt rakibi Samsunspor'a konuk olduğu hayati öneme sahip maçta 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen eşitliği yakalayıp 1 puanı kurtaran Denizlispor, psikolojik avantajı eline geçirdi. Son iki haftaya ikili averajda eşit, genel averajda 5 gol farkla önde olduğu düşme hattındaki Samsun'la aynı puanda giren Denizlispor, cumartesi günü düşmesi aylar önce kesinleşen son sıradaki Gaziantepspor'u konuk edecek. Gaziantep maçının ardından Play-Off'u garantileyen Boluspor'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, hata yapmadığı takdirde kurtuluşunu ilan edecek. Samsun ise Giresunspor'la deplasman, Ümraniyespor'la iç sahada oynayıp sezonu bitirecek. Denizlispor'da futbolcular, çok önemli puan sonrası 10'ar bin TL prime hak kazandı.

Başkan Mustafa Üstek, birlik oldukları zaman neler yapabileceklerini tüm Türkiye'ye gösterdiklerini söyleyip, "Böyle kritik deplasmanda 2-0 geriden gelip skoru 2-2'ye getirerek zoru başardık. Maçın önemini biliyorduk. Karşımızda bütün olarak kenetlenmiş bir şehir vardı. Tüm Samsun, Denizlispor üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Taraftarımızın da desteğiyle bu zorlu deplasmandan puanla çıkmayı başardık" dedi.

Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Samsunspor beraberliğine sevindiklerini ancak ligin bitimine 2 hafta kala ciddiyeti elden bırakmayacaklarını açıkladı. Hiçbir şeyin garantisi olmadığının altını çizen Atilla, Aynı ciddiyetle Gaziantep ve Bolu maçına çıkacağız. bu maçlardan alacağımız puanlarla ligde kalacağız" diye konuştu.

TRİBÜN OLAYLARI ZOLAN'IN DEVEREYE GİRMESİYLE YATIŞTI

Samsunspor-Denizlispor maçının ardından tribünde yaşanan olaylar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da devreye girmesiyle yatıştı. Maç sonu iki takım taraftarları arasında yaşanan tribün olayları esnasında Denizlispor yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı aradı. Zolan'ın Samsun Valisi Osman Kaymak'la görüşmesiyle olayın yatıştırıldığı öğrenildi. Öte yandan maçta takım arkadaşı Veli'nin tekmesi yüzüne gelen Cenk yaralandı. Yüzü şişen tecrübeli stoperin oynamasına engel bir durum olmadığı açıklandı.

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