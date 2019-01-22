Denizlispor'dan birlik çağrısı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yenerek Süper Lig yolunda avantaj yakalayan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz takıma uyarılarda bulundu.

Cumartesi günü evlerinde Adana Demirspor'la karşı karşıya geleceklerini belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Futbolcularım hedefe odaklanmışlar, bu şekilde mücadelemizi verdik. Ancak daha bir şey bitmedi. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Çünkü ikinci devreye zorlu maçlarla giriyoruz. Gazişehir galibiyetini unuttuk" diye konuştu.

Adana Demirspor'un devre arasında önemli takviyeler gerçekleştirdiğini ifade eden Yücel İldiz, "Rakibimiz güçlü, kaliteli futbolcuları aldılar. Biz de gerekenleri yaptık. Taraftarımıza çok güveniyoruz. Kayıp yaşamadan yolumuzda ilerleyeceğiz" diye konuştu. Başkan Yardımcısı Yasin Özpek ise taraftarın stadı tıklım tıklım doldurmasını istedi. "Bir olalım, birlik olalım" diyen Özpek, "Şampiyonluğa yürüdüğümüz bu yolda, herkesi yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan maçın bilet fiyatları VIP tribünü 100, kapalı B ve D üst 35, kapalı A-E Üst ve alt 25. maraton 15, kale arkaları ise 10 TL olarak belirlendi.

