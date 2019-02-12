Denizlispor'da zorunlu rotasyon

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -

Spor Toto 1'inci Lig'de Ege derbisinde Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig yolunda çok önemli bir engeli daha aşan lider Denizlispor, Eskişehirspor'la deplasmanda oynayacağı maça iddalı hazırlanırken, teknik direktör Yücel İldiz, 2 futbolcunun cezalı duruma düşmesiyle zorunlu rotasyona gidecek. Deneyimli çalıştırıcı, Altınordu karşılaşmasında 4'üncü sarı kartını gören sol bek Kerem Can ve orta saha Deniz'den yararlanamayacak. Teknik ekibin Kerem'in yerine defansın solunda Gökhan Süzen'e şans vereceği, defansı önüne ise Mbamba'yı monte edeceği bildirildi. Cezasını tamamlayan kanat oyuncusu Ziya'nın da Eskişehir'de yeniden 11'e döneceği ifade edildi.

Yeşil-siyahlılarda Mehmet Akyüz, Abdülkerim, Alperen ve Recep Niyaz da kart sınırında bulunuyor. Önemli eksiklere rağmen Eskişehir'de ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini belirten Yücel İldiz, "Eskişehirspor evinde çok iyi bir performans sergiliyor. Transfer yasağını kaldırmadan önce de evlerinde hep iyi sonuçlar aldılar. Pazartesi akşamı futbolseverler müthiş bir maç izleyecek. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Biz de liderliğimizi puan farkıyla korumak için oynayacağız. Her hafta gittikçe zorlaşıyor" dedi.

Öte yandan geçen hafta babasının vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden golcü Kehinde'nin yarından itibaren takımla çalışmalara katılacağı açıklandı.