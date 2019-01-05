Denizlispor'da Kehinde imzayı attı

Deniz TOKAT / DENİZLİ () - Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ile gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in ilk yarısında 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce 2016/17 sezonunda Elazığspor'da kiralık oynayıp geçen sezondan beri Ankaragücü'nde forma giydi. Başkan Ali Çetin, Kehinde'nin resmi imzasıyla başlayan transferlerin devam edeceğini söyledi.

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