Denizlispor'da ipler yine gerildi

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Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle dördüncü sıraya tırmanan Denizlispor'da teknik heyetle yönetimin arasına yine para tartışması girdi.

Geçen hafta olağanüstü kongreye giden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Osman Özköylü, son antrenmanın ardından takımının ayakta kalması ve daha ileriye gitmesi için dışarıdan da maddi ve manevi desteğin olması gerektiğini söyledi. Takıma 2 aydır kulüpten hiç bir ödemenin yapılmadığını ileri süren Özköylü, oyuncuların ve kendilerinin de beklenti içerisinde olduğunu ifade etti. Özköylü, sadece prim vererek işlerin yürümeyeceğini dile getirerek, "Oyuncuların da bir yere kadar gücü ve sabrı var. Bir yere kadar psikolojik sıkıntıları biz dengelemeye çalışıyoruz. Daha sonra bu kırılma başladığı zaman her şey tekrar başa döner" diye konuştu.

Kentteki ileri gelenlerin, yöneticilerin, camianın ve yönetimin üzerine düşen çok önemli görevleri olduğunu anlatan Özköylü, "Bu takım Denizlispor ve camiası için bir şanstır. Bu kadar güzel ve kaliteli bir oyuncu grubunu yakalamışken bu şehir takıma daha çok sahip çıkmalı. Oyuncuların beklentilerine cevap vermeli. Bizim de evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onlar evde taş yemiyorlar. Biz evde karga beslemiyoruz. Biz de yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz. Evet, fedakarlık yapabiliriz. Bir ya da iki ay geçer ama daha fazlası olmaz. Herkesin bir beklentisi var. Buna karşılık vermesi gereken de yönetimdir" dedi.

Başkan Yardımcısı Taner Atilla ise Özköylü'nün açıklamalarını doğru bulmadığını belirtip, "Hocamızın içeride alacağı yok. Futbolculara da hafta içinde ödemelerin yapılacağı taahhüt edildi. Yönetim olarak bu konuda bu kadar çaba sarf ederken hocamızın bu açıklamasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

