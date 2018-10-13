Denizlispor'da İldiz dönemi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de önceki hafta Ümraniyespor'a deplasmanda 3-0 kaybeden ve teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Denizlispor, tecrübeli çalıştırıcı Yücel İldiz'le anlaşma sağladı.

Başkan Mustafa Üstek ile İstanbul'da bir araya gelen İldiz 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kariyerinde İskenderunspor, Malatyaspor, Orduspor, Samsunspor, Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Eskişehirspor'u çalıştıran Yücel İldiz, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Mustafa Üstek ise İldiz'in camiaya hayırlı olmasını diledi.