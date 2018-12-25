Denizlispor'da gündem Emenike

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk devresini 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan Denizlispor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeli-siyahlıların şu an boşta olan golcü Emmanuel Emenike ile görüştüğü iddia edildi. Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu. 1'inci Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu. Ardından Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen Rusya'da Spartak Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 2 sene sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 2013-14'te şampiyonluk yaşayan Emenike, o sezondan sonra düşüşe geçti. West Ham United, Al Alin ve Olympiakos'ta da görev yapan Emenike, bu sezon ise takım bulamadı. Başkan yardımcısı Taner Atilla, en iyi takviyeleri yapacaklarını söyledi. Belirledikleri futbolcularla görüşme halinde olduklarını açıklayan Atilla, "Gereken çalışmaları yapıyoruz. İkinci yarıda daha güçlü bir kadroyla sevenlerimizin karşısına çıkacağız" cümlelerini kullandı.

