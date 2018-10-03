Denizlispor'da görev dağılımı

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçta 9 puanla çıkış yakalayan Denizlispor'da 28 Eylül'deki olağanüstü genel kurulda göreve gelen Baykan Mustafa Üstek'in yeni yönetimi, görev dağılımını yaptı.

Yeşil-siyahlılarda başkan yardımcıları Taner Atilla, Mehmet Uz, Ali Çetin, Nevzat Yakı, Yasin Özpek ve Fikret Akyol oldu. Futbol şubeden sorumlu asbaşkan olarak Ali Fırat görevlendirildi. Şubede Engin Şahin de görev yapacak. Mali ve hukuki işler sorumluları Taner Atilla ile Ahmet Çakanel belirlendi.

Altyapıdan Necip İrdem asbaşkanlığında Recep Dayı ve Uğur Coşkun sorumlu olacak. Mahmut Uslu, araştırma geliştirmeden sorumlu asbaşkan oldu. Bu departmanda Yasin Özpek, Mustafa Demirkollu, Muhammed Üstek çalışacak. Tesis ve stat sorumluları Ferhat Yıldırım, Hasan Önder, İsmail Bay ile Yüksel Turan olarak belirlendi. Basın ilişkilerinden yine Taner Atilla ve Ahmet Çakanel, idari işlerden Uğur Özkul, Ali Yörümez, Nihat Hünkar, taraftardan Yasin Özpek ve Mustafa Demirkollu sorumlu olacak.