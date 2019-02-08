Denizlispor'da dijital bereket

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Denizlispor'da yönetim, Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu içerisine dijital reklam panoları yerleştirdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stadın daha modern bir görüntüye kavuştuğunu belirterek, dijital panolar sayesinde 200 bin liralık reklam geliri elde edildiğini söyledi. Statta bir süre önce başlatılan dijital reklam panolarının çalışmaları tamamlandı. Sahayı çevreleyen dijital reklam panoları, Altınordu maçıyla birlikte hizmete girecek.

Kulübün gelirlerini arttırmak için yapılan dijital reklam panolarına gelen ilgi ise yeşil-siyahlı kurmayları memnun etti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları esnaf ziyaretinde dijital reklam panolarını tanıttıklarını ve 20 sipariş aldıklarını söyledi. 200 bin lira gelir elde edildiğini belirten Çetin, "Bu kulübü şampiyonluğa ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Kulübümüze gelir getirecek her projenin üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Hedefimize ulaşmak için çok çalışacağız" dedi.

(FOTOĞRAFLI)