Denizlispor - Çaykur Rizespor: 0-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Alparslan Dedeş (xx), Candaş Elbil (xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (xxx) - Tahacan (xx) (Dk. 81 Taşkın(?), Burak (xx) (Dk. 89 Barış(?), Cenk (xx), Alperen (xx), Veli (xxx), Ziya (xx), Cihan (xx), Hasan (xx), Kappel (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 70 İsmail Haktan x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Ramos (xx), Mehmet (xx), Koray (xx), Orhan (xx), Robin (xxx), Galip (xx) (Dk. 77 Recep Niyaz x), Saadane (xxx), Süleyman (xx) (Dk. 83 Oğulcan(?), Samudio (xxx), Muriç (xx)

SARI KARTLAR: Ziya, Cenk, Veli, Tahacan (Denizlispor), Muriç, Koray (Çaykur Rizespor)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Denizlispor, zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la evinde golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdiği fırsatları değerlendiremezken, bu sonuçla Denizlispor 34 puana yükseldi. Haftaya lider giren Çaykur Rizespor ise puanını 60 yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

5'inci dakikada Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan topu kornere çeldi.

7'nci dakikada Mehmet’in sol kanattan ortasında arka direkte boş durumda topla buluşan Süleyman’ın volesi az farkla üstten auta çıktı.

40'ıncı dakikada Galip’in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Muriç kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direği sıyırıp auta çıktı.

52'nci dakikada orta sahadan aldığı topla kale çizgisine kadar inen Süleyman, Muriç’i gördü, Muriç’in plase vuruşu üst direğin dibinden oyun alanını terk etti.

60'ıncı dakikada Denizlispor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Zeki topu köşeden kornere çeldi.

75'inci dakikada sağ kanattan İsmail Haktan’ın ortasında Kappel’in kafa vuruşu az farklı dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka başladığı gibi sona erdi.

FOTOĞRAFLI