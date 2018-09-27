Denizlispor başkanını seçiyor

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Denizlispor'da yeni yönetim kurulu yarın seçilecek.

Yeşil-siyahlıların geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurulu, Atatürk Stadı Basın Toplantı Salonu'nda saat 18.00'de çoğunluk aranmadan toplanacak. Kongre öncesi yalnız eski asbaşkanlardan Avukat Melih Yanık'ın adaylığını açıkladığı Denizlispor'da daha önce aday olmayacağını bildiren başkan Mustafa Üstek'in de kentin ileri gelenlerinden destek alması durumunda kararını son gün gözden geçirebileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü, sosyal medyada kendi adıyla açılan sahte hesaplara tepki gösderip yasal yollara başvuracağını söyledi.

Özköylü, "Osman Özköylü adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ve bu hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederim. Son günlerde adıma oluşturulan sosyal medya hesaplarının ve yapılan paylaşımların şahsımla hiç bir ilgisi yoktur. Sosyal medyada yer alan hiçbir mecrada şahsi olarak yer almadığımı bildirir, Osman Özköylü adına açılan sahte hesaplara ve bu hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederim. Konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımı belirtirim" açıklamasını yaptı.