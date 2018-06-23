Denizlispor'a Recep onayı çıkmadı

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de eski futbolcusu Recep Niyaz'ı uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Denizlispor'un yaptığı girişimler olumsuz sonuçlandı.

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Denizlispor'un ısrarlarına rağmen genç futbolcunun bonservisini vermeye yanaşmadı. Yeşil-siyahlıların transfer listesindeki isimlerden John Boye ise Fransa'nın FC Metz takımına transfer oldu. Dış transferde Adanaspor'dan Gökhan Süzen, Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk'ten sonra Balıkesirspor'dan Burak Çalık ve Altınordu'dan Deniz Vural'a da imza attıran Denizlispor, Aissati'yle de sözleşme yenilemişti. Ege temsilcisi, iç transferde Kappel ve Atakan'ı ise elinden kaçırdı.

