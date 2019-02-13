Denizlispor'a prim dopingi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu'yu evinde 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında yola en yakın rakibinin 5 puan önünde, emin adımlarla devam eden lider Denizlispor'a kritik Eskişehirspor maçı öncesi yönetimden prim dopingi geldi.

Tam 14 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen futbolcular, Altınordu galibiyet primlerinin 8'er bin TL'den 20'şer bin TL'ye yükseltilmesiyle büyük sevinç yaşadı. Başkan Ali Çetin'in jestiyle büyük moral bulan oyuncular kurmaylara Eskişehirspor maçı için galibiyet sözü verdi.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, pazartesi günü Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle döneceklerini sonraki hafta iç sahada oynanacak Osmanlıspor müsabakasının ise final niteliğini taşıyacağını söyledi. İki maçtan da 6 puan beklediklerini aktaran Fırat, "İstediğimiz skorları alırsak Süper Lig yolunda çok önemli avantajı elimize geçireceğiz. Tüm camia başarıya inandı. Rakiplerimizle aramızdaki 5 puanlık farkı da açacağız" dedi.

