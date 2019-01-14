Demre fırsat tepti

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA 1. Amatör 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Demre Belediyespor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kendi sahasında oynadığı maçta Antalya Sanayispor'a 1-0 yenildi.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Hayri Kıvanç, Görkem Çalış, İsmail Tunç hakem üçlüsü yönetti. Maçın 1. dakikasında Sanayispor'un atağında Mert'in şutunda direkten dönen topu tamamlayan Kaan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 20. dakikada Sanayispor'dan Kaan'ın şutu direkten döndü. Demrespor'dan 25. dakikada Olkan, 44. dakikada Feyyaz iki net pozisyondan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı 1-0 Antalya Sanayispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Demrespor tek kale oynadı. Demrespor'dan Ahmet 49 ve 83. dakikalarda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda topu kaleciye teslim etti. Demrespor'dan Feyyaz, Ahmet, Murat ve Umut sayısız gol pozisyonlarından yararlanamadı. Maç, 1-0 Antalya Sanayispor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Antalya Sanayispor'dan Samet ve Ali sarı kart gören futbolcular oldu.

Demre Belediyespor, grupta ikincilik ve üçüncülük mücadelesi verdiği Zeytinköyspor'la, Kunduspor'un 2-2 berabere kaldığı haftada puan kaybedince grupta ilk 3'e girme yarışında büyük yara aldı.

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