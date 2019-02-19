Demre'de Futsal Şampiyonası sona erdi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde düzenlenen Futsal Şampiyonası sona erdi.

Demre Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde ilk kez düzenlenen Futsal Şampiyonası'nda genç erkekler, yıldız kız ve erkekler, küçük erkekler dallarında müsabakalar yapıldı. Demre Spor Salonu'ndaki şampiyonanın final maçlarını Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mesut Dikili, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler izledi.

Şampiyonada lig usulü oynanan yıldız erkeklerde birinciliği Bil Koleji, ikinciliği Anadolu Lisesi, üçüncülüğü İmam Hatip Lisesi aldı. Yıldız erkekler final maçında 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu normal süresi 1-1 maçta, penaltı atışları sonunda İmam Hatip Ortaokulu'nu 2-1 yenerek şampiyon oldu. İkinciliği İmam Hatip Ortaokulu kazandı. Üçüncülüğü Ekol Ortaokulu'nu 3-0 yenen Atatürk Ortaokulu elde etti. Lig usulü oynanan yıldız kızlarda birinciliği Atatürk Ortaokulu, ikinciliği 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, üçüncülüğü de Yunus Emre Ortaokulu kazandı. Lig usulü oynanan küçük erkeklerde ise birinciliği Yunus Emre Ortaokulu, ikinciliği Bil Koleji, üçüncülüğü 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu elde etti.

İlk üç dereceye giren takımlara kupalarını Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu ve diğer protokol üyeleri verdi.

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